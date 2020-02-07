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Самолет со 172 пассажирами чуть не попал под обстрел сирийских ПВО

Самолет со 172 пассажирами чуть не попал под обстрел сирийских ПВО

 Самолет гражданской авиации со 172 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку на российской базе Хмеймим в Сирии из-за опасности попасть под удары сирийской системы противовоздушной обороны (ПВО), отражавшей атаку Израиля.

Как передает Report, oб этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на Министерство обороны России.

Израильские истребители F-16 направили восемь ракет класса «воздух-земля» в сторону пригородов сирийской столицы, отметили в Минобороны. Там подчеркнули, что для отражения атаки сирийские войска использовали применялись зенитные ракетные комплексы ПВО.

Лайнер Airbus-320 совершал заход на посадку в аэропорту Дамаска и находился в опасной зоне. Диспетчеры аэропорта своевременно увели пассажирский самолет на российскую авиабазу Хмеймим, где борт совершил посадку, пояснили в российском оборонном ведомстве.

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