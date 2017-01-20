Самолет со 129 пассажирами врезался крылом в топливозаправщик в аэропорту Нью-Йорка

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Самолет со 129 пассажирами на борту сегодня сильно задел крылом топливозаправщик в международном аэропорту LaGuardia города Нью-Йорк. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания NBC.

Согласно ее данным, инцидент произошел с самолетом, который был должен выполнять рейс 1561 в Денвер (штат Огайо). При движении назад от посадочного "рукава" пилот не рассчитал траекторию и задел крылом топливозаправщик.

Пассажиров пришлось пересаживать в другой самолет. Они вылетели с опозданием в 90 минут от графика.