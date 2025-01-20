О нас

Самолет, следовавший из Ташкента в Казань, не смог приземлиться в Татарстане из-за угрозы атаки БПЛА

Самолет, следовавший из Ташкента в Казань, не смог приземлиться в Татарстане из-за угрозы атаки БПЛА Самолет российской авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс RWZ1512 по маршруту Ташкент–Казань, не смог приземлиться в пункте назначения из-за угрозы атаки беспилотников.
Другие страны
20 января 2025 г. 11:40
Самолет, следовавший из Ташкента в Казань, не смог приземлиться в Татарстане из-за угрозы атаки БПЛА

Самолет российской авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс RWZ1512 по маршруту Ташкент–Казань, не смог приземлиться в пункте назначения из-за угрозы атаки беспилотников.

Об этом передает Report со ссылкой на UzDaily.

Отмечается, что по состоянию на 10:25 по ташкентскому времени авиалайнер направлялся в сторону Самары.

"В Казани были слышны несколько взрывов. Сообщается, что беспилотники пытались атаковать одно из предприятий. Позже власти Татарстана заявили, что атака беспилотников была успешно отражена. Пострадавших и разрушений не зафиксировано", - говорится в информации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Aircraft en route Tashkent-Kazan faces UAV attack threat
Версия на азербайджанском языке Daşkənddən Kazana uçan təyyarə PUA hücumu təhlükəsi ilə üzləşib

Другие новости из категории

В Гамбурге при столкновении баржи с паромом на Эльбе пострадали 11 человек
В Гамбурге при столкновении баржи с паромом на Эльбе пострадали 11 человек
20 января 2025 г. 12:57
Президент Кубы объявил 20 января днем траура по погибшим солдатам
Президент Кубы объявил 20 января днем траура по погибшим солдатам
20 января 2025 г. 12:35
Дональд Трамп собрал рекордную сумму в $250 млн на свою инаугурацию
Дональд Трамп собрал рекордную сумму в $250 млн на свою инаугурацию
20 января 2025 г. 12:28
В Сербии из-за пожара в доме престарелых погибли восемь человек
В Сербии из-за пожара в доме престарелых погибли восемь человек
20 января 2025 г. 12:14
В Китае казнили врезавшегося в толпу водителя
В Китае казнили врезавшегося в толпу водителя
20 января 2025 г. 11:51
МИД: Одна из освобожденных ХАМАС заложниц имеет гражданство Румынии
МИД: Одна из освобожденных ХАМАС заложниц имеет гражданство Румынии
20 января 2025 г. 11:12
В Эстонии стартуют военные учения
В Эстонии стартуют военные учения
20 января 2025 г. 11:00
Президента Южной Кореи перевели в одиночную камеру
Президента Южной Кореи перевели в одиночную камеру
20 января 2025 г. 10:28
Рамасвами может отказаться от поста главы нового ведомства
Рамасвами может отказаться от поста главы нового ведомства
20 января 2025 г. 09:55
Зампред Китая обсудил с Илоном Маском торгово-экономические связи с США
Зампред Китая обсудил с Илоном Маском торгово-экономические связи с США
20 января 2025 г. 09:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi