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Самолет санавиации Ан-2 совершил жесткую посадку в Казахстане

Самолет санавиации Ан-2 совершил жесткую посадку в Казахстане Самолет санитарной авиации Ан-2 совершил жесткую посадку вблизи города Аркалык в Казахстане в условиях бурана, сообщили в департаменте ЧС Костанайской области.
Другие страны
5 февраля 2025 г. 18:17
Самолет санавиации Ан-2 совершил жесткую посадку в Казахстане

Самолет санитарной авиации Ан-2 совершил жесткую посадку вблизи города Аркалык в Казахстане в условиях бурана, сообщили в департаменте ЧС Костанайской области.

Об этом передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

"Сегодня в условиях сильного бурана в 1,5 км от города Аркалык, вблизи аэропорта, самолет санитарной авиации Ан-2, следовавший рейсом Костанай - Аркалык, совершил жесткую посадку", - говорится в сообщении.

В самолете находились два пилота и два врача. "Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей все находившиеся на борту были быстро обнаружены и доставлены в город Аркалык. Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - отметили в ведомстве.

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