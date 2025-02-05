Самолет санавиации Ан-2 совершил жесткую посадку в Казахстане

Самолет санитарной авиации Ан-2 совершил жесткую посадку вблизи города Аркалык в Казахстане в условиях бурана, сообщили в департаменте ЧС Костанайской области.

Самолет санитарной авиации Ан-2 совершил жесткую посадку вблизи города Аркалык в Казахстане в условиях бурана, сообщили в департаменте ЧС Костанайской области.

Об этом передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

"Сегодня в условиях сильного бурана в 1,5 км от города Аркалык, вблизи аэропорта, самолет санитарной авиации Ан-2, следовавший рейсом Костанай - Аркалык, совершил жесткую посадку", - говорится в сообщении.

В самолете находились два пилота и два врача. "Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей все находившиеся на борту были быстро обнаружены и доставлены в город Аркалык. Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - отметили в ведомстве.