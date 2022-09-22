Самолет с премьер-министром Ирландии совершил экстренную посадку

Самолет Aer Lingus с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином совершил экстренный разворот после столкновения с птицей.

Самолет Aer Lingus с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином на борту совершил экстренный разворот после столкновения с птицей.

Как передает Report со ссылкой на Би Би Си, рейс в Нью-Йорк вылетел из аэропорта Дублина около 17:00 по местному времени в среду и вернулся в Дублин примерно в 18:30.

Представитель Aer Lingus сообщил, что вскоре после взлета произошло столкновение с птицей. Рейс был перенесен на более поздний срок.

Мистер Мартин должен выступить на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в четверг.