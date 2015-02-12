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    ​Самолет с премьером Болгарии аварийно сел в аэропорту Софии

    Самолет около часа кружил над аэропортом из-за проблем с шасси

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Правительственный самолет, на борту которого находился премьер-министр страны Бойко Борисов, совершил аварийную посадку в аэропорту Софии, передает Report со ссылкой на агентство BGNES.

    Как сообщается, самолет около часа кружил над аэропортом из-за проблем с шасси.

    В сообщении отмечается, что премьер-министр Болгарии Бойко Борисов должен участвовать в заседании Европейского совета, который состоится в четверг, 12 февраля, в Брюсселе.

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