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    Самолёт с пассажирами на борту загорелся в аэропорту Домодедово

    Лайнер должен был выполнять рейс Москва – Тбилиси

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Инцидент произошел при разгоне Airbus 320 авиакомпании S7 в московском аэропорту Домодедово, cообщает Report со ссылкой на Lifenews.

    Очевидцы и пассажиры сообщили о вспышке под крылом лайнера.

    Пилоты в срочном порядке остановили самолет и объявили о технической неисправности. Лайнер должен был выполнять рейс Москва – Тбилиси.

    По данным спасателей, вспышка произошла в двигателе самолета, после чего было принято решение сменить самолет. Сейчас А320 осматривают специалисты, никто из пассажиров не пострадал.

    В ближайшее время желающим вылететь в Тбилиси будет предложено другое судно для выполнения рейса.

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