Самолет с охраной президента ЮАР на сутки задержали в Варшаве

Самолет с правительственной делегацией ЮАР, направляющейся на Украину, задержали в аэропорту им. Фредерика Шопена в Варшаве.

Самолет с правительственной делегацией ЮАР, направляющейся на Украину, задержали в аэропорту им. Фредерика Шопена в Варшаве.

Как передает Report со ссылкой на The Associated Press, самолет приземлился в аэропорту польской столицы 15 июня. На борту, по информации радио, находилось около 100 человек, в том числе члены правительственной делегации. В ее состав входят сотрудники службы безопасности ЮАР, дипломаты и журналисты. Все они должны были сопровождать президента республики Сирила Рамафосу во время визитов на Украину и в Россию.

Самолет, по данным агентства, задержали на 24 часа из-за проблем с разрешением на ношение огнестрельного оружия. Польские пограничники заявили, что сотрудники службы безопасности южноафриканской республики имели при себе оружие, разрешения на провоз которого у них не было.

В администрации президента ЮАР инцидент назвали «очень прискорбным и вызывающим глубокое сожаление». Однако там уточнили, что безопасность главы государства не была поставлена под угрозу. "Наши официальные лица продолжают сотрудничать со своими польскими коллегами в попытках урегулировать ситуацию", - заявил представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

При этом глава личной охраны Сирила Рамафосы генерал-майор Уолли Руд заявил, что польская сторона «враждебно» отнеслась к членам делегации из ЮАР. Он сказал журналистам, что польские представители намеренно чинили препятствия и пытались конфисковать огнестрельное оружие у делегации, хотя его перевозили в безопасных футлярах в грузовом отсеке самолета. При этом генерал-майор признал, что у некоторых членов делегации были только копии разрешений, пишет AfricaNews.

МИД Польши объяснил инцидент тем, что на борту самолета находились «опасные материалы», ввозить которые представителям южноафриканской республики не разрешали. Кроме того, на борту находились люди, о прибытии которых польскую сторону не уведомили, добавили в ведомстве.

Членам правительственной делегации, по данным The Associated Press, в итоге разрешили сойти с самолета, как и журналистам, пишет агентство со ссылкой на сообщения в Twitter сопровождавших чиновников представителей СМИ.

Сам Рамафоса прибыл в Польшу 15 июня, после чего направился на поезде в Киев, пишет AfricaNews. 16 июня он прибыл в город вместе с другими лидерами африканских стран. Планировалось, что они встретятся с украинским президентом Владимиром Зеленским и предложат собственный мирный план по урегулированию конфликта, а по завершении визита отправятся в Россию.