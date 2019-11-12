Самолет с Моралесом совершил посадку в Парагвае

Самолет военно-воздушных сил Мексики с бывшим президентом Боливии Эво Моралесом на борту совершил посадку в столице Парагвая Асунсьоне для дозаправки, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Мексиканские СМИ подчеркивает, что из Асунсьона борт направится в Мехико, как было ранее запланировано. По их данным, остановка в Парагвае связана с решением властей Перу "закрыть свое воздушное пространство" для самолета с Э.Моралесом.

Ранее сам экс-президент сообщил, что вылетает в Мексику, власти которой согласились предоставить ему политическое убежище на территории страны.

Наряду с этим сегодня министр обороны Боливии Хавьер Савалета принял решение подать в отставку.