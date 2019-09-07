Самолет с горящим мотором совершил аварийную посадку на Мальдивах - ВИДЕО

Авиалайнер А320 таиландского отделения бюджетной авиакомпании Air Asia совершил вынужденную посадку в главном международном аэропорту Мальдивских островов через 22 минуты после взлета из-за пожара в одном из двигателей.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в субботу Третий национальный телеканал Таиланда.

Пассажиры и пилоты не пострадали.

Происшествие случилось поздно вечером в четверг, 5 сентября, однако информация о нем обнародована таиландским департаментом гражданской авиации только в субботу.