Самолет с Ассанжем на борту совершит техническую остановку в аэропорту Бангкока

Самолет с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем на борту совершит техническую остановку в аэропорту Бангкока.

Самолет с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем на борту совершит техническую остановку в аэропорту Бангкока.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило AFP.

По его данным, самолет будет дозаправлен, после чего вылетит на остров Сайпан (Северные Марианские острова), где состоится судебное заседание по делу Ассанжа.

Согласно информации сервиса Flightradar24, следующий из Лондона рейс VJT199 совершит посадку в бангкокском международном аэропорту Донмыанг в 12:30 по местному времени.

Как заявила канцелярия премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, основатель WikiLeaks после признания вины будет приговорен к более чем пяти годам тюрьмы, в этот срок будет зачтено время, уже проведенное в заключении в Великобритании. Заседание, на котором Ассанж может признать часть обвинений, состоится в суде на острове Сайпан в Тихом океане в 09:00 по местному времени 26 июня.