Самолет с 14 погибшими при пожаре в московской типографии прибыл в Киргизию

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Самолет с телами 14 граждан Киргизии, погибших во время пожара в типографии в Москве, прибыл в аэропорт южной столицы республики город Ош.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила представитель правительства республики.

"Специальный борт с телами погибших, которые сопровождают представители рабочей группы правительства во главе с вице-премьер-министром Гульмирой Кудайбердиевой и родственники, прибыл в Ош", - заявила представитель правительства.

По ее словам, несколько тел погибших девушек останутся в Оше, откуда представители МЧС Киргизии передадут их родственникам для захоронения. А спецборт продолжит рейс и приблизительно через час прибудет в Бишкек, откуда на малую родину доставят тела уроженок северных Иссык-Кульской и Чуйской областей.

Все вопросы, связанные с расходами по доставке тел погибших и организацией похорон, берет на себя правительство Киргизии. Понедельник 29 августа объявлен в Киргизии днем траура по погибшим.