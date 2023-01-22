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Самолет Ryanair, летевший из Польши, приземлился в Афинах после сообщения о бомбе

Самолет Ryanair, летевший из Польши, приземлился в Афинах после сообщения о бомбе Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Польши в Афины и подавший в воздухе сигнал тревоги о бомбе на борту, приземлился в Афинском международном аэропорту имени Элефтериоса Венизелоса.
Другие страны
22 января 2023 г. 20:37
Самолет Ryanair, летевший из Польши, приземлился в Афинах после сообщения о бомбе

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Польши в Афины и подавший в воздухе сигнал тревоги о бомбе на борту, приземлился в Афинском международном аэропорту имени Элефтериоса Венизелоса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил греческий телеканал ERT1.

По его данным, Boeing 738 компании Ryanair благополучно приземлился в Афинском международном аэропорту. Проводится быстрая эвакуация пассажиров и членов экипажа. Самолет сопровождала пара греческих истребителей F-16, которые после его приземления вернулись на свою авиабазу близ города Волос.

Boeing 738, выполнявший регулярный рейс, следовал в Афины из города Катовице.

Согласно информации правоохранительных органов, в афинском аэропорту самолет будет проверять подразделение полиции, специализирующееся на взрывных устройствах.

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Версия на азербайджанском языке Polşadan qalxan təyyarədə bomba xəbərdarlığı, layneri “F-16” qırıcıları müşayiət edib

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