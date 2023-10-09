Самолет Ryanair из Вены не смог сесть в Тель-Авиве из-за угрозы обстрела

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Вены в Тель-Авив, был вынужден изменить курс и приземлиться в Пафосе на Кипре из-за угрозы ракетного обстрела.

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Вены в Тель-Авив, был вынужден изменить курс и приземлиться в Пафосе на Кипре из-за угрозы ракетного обстрела.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Krone.

"Пассажирский самолет Ryanair, следовавший из Вены и уже находившийся над Израилем, в понедельник утром, незадолго до посадки в аэропорту Тель-Авива, был вынужден развернуться и был перенаправлен в Пафос на Кипре. Многие австрийцы не могут вылететь из Израиля из-за отмены рейсов", - пишет газета.

Издание пишет со ссылкой на данные сервиса Flightradar24, что перенаправить самолет пришлось из-за угрозы ракетного обстрела. При этом сама компания ссылается на отсутствие разрешения на взлет, отмечает Krone.

По данным МИД Австрии из Израиля пытаются выехать около 100 граждан страны.