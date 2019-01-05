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    Самолет-разведчик США провел полет у баз России в Сирии

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку у российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные мониторингового сервиса IntelSky.

    По данным портала, самолет несколько часов проводил полет у берегов Сирии, приближаясь к Хмеймиму и к базе материально-технического обеспечения ВМФ России.

    Отмечается, что полет проходил на высоте около 5 тыс. метров.

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