Самолет-разведчик США провел полет у баз России в Сирии

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку у российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные мониторингового сервиса IntelSky.

По данным портала, самолет несколько часов проводил полет у берегов Сирии, приближаясь к Хмеймиму и к базе материально-технического обеспечения ВМФ России.

Отмечается, что полет проходил на высоте около 5 тыс. метров.