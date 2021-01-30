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Самолет президента Эквадора вынужденно сел вскоре после взлета

Самолет президента Эквадора вынужденно сел вскоре после взлета Самолет, на котором президент Эквадора Ленин Морено возвращался из Вашингтона, совершил вынужденную посадку вскоре после взлета из-за технической неисправности, никто из находившихся на борту не пострадал.
Другие страны
30 января 2021 г. 23:32
Самолет президента Эквадора вынужденно сел вскоре после взлета
Ленин Морено

Самолет, на котором президент Эквадора Ленин Морено возвращался из Вашингтона, совершил вынужденную посадку вскоре после взлета из-за технической неисправности, никто из находившихся на борту не пострадал.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил секретариат по связям с общественностью при президенте Эквадора.

"Отмечаем, что у президентского самолета возникла техническая неисправность, поэтому пришлось совершить вынужденную посадку. Президент Ленин Морено и все пассажиры в порядке, и вернутся в Эквадор в ближайшие несколько часов", - говорится в сообщении в Twitter.

Последнюю неделю президент находился в США с официальным визитом.

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