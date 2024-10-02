Самолет президента Бразилии вернулся в Мехико из-за неполадки

Самолет президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы из-за технической неполадки больше четырех часов кружил в воздухе, а затем вернулся в аэропорт Мексики.

Самолет президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы из-за технической неполадки больше четырех часов кружил в воздухе, а затем вернулся в аэропорт Мексики.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал G1.

"Самолет с президентом благополучно вернулся в аэропорт Мехико поздно вечером 1 октября из-за технической неполадки, вынудившей самолет кружить более четырех часов, чтобы сбросить излишки топлива", - говорится в сообщении.

По одной из версий - в турбину самолета попала птица.

На борту находилось 16 человек, включая президента, министров и экипаж. Лула да Силва во вторник принял участие в инаугурации президента Мексики Клаудии Шейнбаум.

Президент Бразилии для возвращения на родину пересядет в резервный самолет.