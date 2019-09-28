Самолет премьера Пакистана вернулся в аэропорт Нью-Йорка вскоре после взлета

Самолет премьер-министра Пакистана Имрана Хана был вынужден вернуться в аэропорт Нью-Йорка из-за технической неисправности, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Воздушное судно с делегацией Пакистана, участвовавшей в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вылетело этой ночью из аэропорта имени Джона Кеннеди.

Незначительная техническая неисправность была обнаружена примерно в 700 километрах от Нью-Йорка. Экипаж самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета для проведения диагностики и исправления неполадки.

На данный момент информации относительно причины неисправности, а также примерного времени вылета Хана в Пакистан нет.