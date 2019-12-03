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Самолет премьера Канады столкнулся с ангаром

Самолет премьера Канады столкнулся с ангаром
Основной самолет премьер-министра Канады Джастина Трюдо выбыл из строя до августа 2020 года после аварии

Основной самолет премьер-министра Канады Джастина Трюдо выбыл из строя до августа 2020 года после аварии, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным ВС Канады, инцидент произошел 18 октября текущего года на военной авиабазе в городе Трентон, провинция Онтарио. Тогда самолет врезался в ангар и получил значительный ущерб.

Отмечается, что самолет отвозил премьер-министра на международные мероприятия. Есть еще четыре самолета, которые могут использоваться взамен аварийного в зависимости от того, чего потребует ситуация.

Д.Трюдо полетел на саммит НАТО в Лондоне на другом самолете ВВС.

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