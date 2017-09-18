Самолет потерпел крушение в Словакии

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ На западе Словакии один человек погиб и двое получили тяжелые ранения в результате крушения одномоторного самолета.

Как передает Report, об этом сoобщил представитель службы "Скорой помощи" страны Йозеф Минар.

Инцидент произошел во время показательных авиаполетов в рамках дня открытых дверей на аэродроме в городе Прьевидза.

На глазах зрителей потерпел крушение одномоторный самолет сельскохозяйственной авиации Zlin Z-37 Cmelak.