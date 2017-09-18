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    Самолет потерпел крушение в Словакии

    Oдин человек погиб и двое получили тяжелые ранения в результате крушения одномоторного самолета

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ На западе Словакии один человек погиб и двое получили тяжелые ранения в результате крушения одномоторного самолета.

    Как передает Report, об этом сoобщил представитель службы "Скорой помощи" страны Йозеф Минар.

    Инцидент произошел во время показательных авиаполетов в рамках дня открытых дверей на аэродроме в городе Прьевидза. 

    На глазах зрителей потерпел крушение одномоторный самолет сельскохозяйственной авиации Zlin Z-37 Cmelak.

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