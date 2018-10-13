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    Самолет потерпел крушение в ходе авиашоу в США

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Легкомоторный самолет разбился в американском штате Виргиния в ходе авиашоу, пилот погиб,  сообщает Report со ссылкой на  Fox5DC.

    Инцидент произошел в аэропорту Калпепер Риджинал. Уточняется, что речь идет о самолете Van's Aircraft RV-8.

    Организаторы авиашоу сообщили, что на месте работают экстренные службы. Причина крушения самолета пока не ясна. Полиция устанавливает личность погибшего пилота.

    К расследованию инцидента присоединились Национальный совет по безопасности на транспорте, Федеральное управление гражданской авиации США и полиция штата.

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