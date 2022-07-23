Самолет потерпел крушение в Боснии и Герцеговине, есть погибшие

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Боснии и Герцеговине.

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Боснии и Герцеговине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция кантона Сараево.

"Около 15:00 (17:00 по бакинскому времени) на Нишичком плато упал неизвестный самолет. На место происшествия направились сотрудники управления полиции кантона Сараево и экипаж скорой помощи, врач которой констатировал смерть двух человек", - говорится в сообщении полиции.

Прокуратура Боснии и Герцеговины сообщила, что погибшие - граждане Австрии.

Правоохранительные органы Боснии и Герцеговины начали расследование инцидента.