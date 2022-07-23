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Самолет потерпел крушение в Боснии и Герцеговине, есть погибшие

Самолет потерпел крушение в Боснии и Герцеговине, есть погибшие Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Боснии и Герцеговине.
Другие страны
23 июля 2022 г. 23:49
Самолет потерпел крушение в Боснии и Герцеговине, есть погибшие

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Боснии и Герцеговине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция кантона Сараево.

"Около 15:00 (17:00 по бакинскому времени) на Нишичком плато упал неизвестный самолет. На место происшествия направились сотрудники управления полиции кантона Сараево и экипаж скорой помощи, врач которой констатировал смерть двух человек", - говорится в сообщении полиции.

Прокуратура Боснии и Герцеговины сообщила, что погибшие - граждане Австрии.

Правоохранительные органы Боснии и Герцеговины начали расследование инцидента.

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Версия на азербайджанском языке Bosniya və Herseqovinada təyyarə qəzası olub, ölənlər var

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