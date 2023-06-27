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Самолет основателя ЧВК "Вагнера" совершил посадку в Беларуси

Самолет основателя ЧВК "Вагнера" совершил посадку в Беларуси Самолет основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина совершил посадку на одном из военных аэродромов Беларуси во вторник, 27 июня.
Другие страны
27 июня 2023 г. 09:50
Самолет основателя ЧВК Вагнера совершил посадку в Беларуси

Самолет основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина совершил посадку на одном из военных аэродромов Беларуси во вторник, 27 июня.

Как передает Report, об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

"Бизнес-джет Евгения Пригожина (рег. номер RA-02795) совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском в 07:40", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще один бизнес-джет прилетел из России в 7:58.

Напомним, что ранее председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер сообщил о возможном местонахождении российского бизнесмена Евгения Пригожина.

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