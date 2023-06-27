Самолет основателя ЧВК "Вагнера" совершил посадку в Беларуси

Самолет основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина совершил посадку на одном из военных аэродромов Беларуси во вторник, 27 июня.

Самолет основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина совершил посадку на одном из военных аэродромов Беларуси во вторник, 27 июня.

Как передает Report, об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

"Бизнес-джет Евгения Пригожина (рег. номер RA-02795) совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском в 07:40", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще один бизнес-джет прилетел из России в 7:58.

Напомним, что ранее председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер сообщил о возможном местонахождении российского бизнесмена Евгения Пригожина.