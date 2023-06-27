Самолет основателя ЧВК "Вагнера" совершил посадку в Беларуси

Самолет основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина совершил посадку на одном из военных аэродромов Беларуси во вторник, 27 июня.
Как передает Report, об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".
"Бизнес-джет Евгения Пригожина (рег. номер RA-02795) совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском в 07:40", - говорится в сообщении.
Отмечается, что еще один бизнес-джет прилетел из России в 7:58.
Напомним, что ранее председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер сообщил о возможном местонахождении российского бизнесмена Евгения Пригожина.