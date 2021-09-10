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Самолет НАТО нарушил воздушное пространство Австрии

Самолет НАТО нарушил воздушное пространство Австрии Самолет НАТО С-17 грубо нарушил воздушное пространство Австрии.
Другие страны
10 сентября 2021 г. 22:50
Самолет НАТО нарушил воздушное пространство Австрии

Самолет НАТО С-17 грубо нарушил воздушное пространство Австрии.

Как передает Report со ссылкой на австрийское агентство печати APA, об этом сообщил представитель министерства обороны республики Майкл Бауэр.

По его данным, венгерский самолет НАТО с действующим разрешением на пролет, пролетая над озером Аттерзее в Зальцкаммергуте, с разрешенной высоты от 10 тысяч до 11 тысяч опустился до 1 тысячи метров. После машину вывели из зоны полета два истребителя Eurofighter.

По словам Бауэра, воздушное пространство Австрии нарушается в среднем от 30 до 50 раз в год, но такого отклонения от предписанной высоты полета не происходило по крайней мере последние 20 лет. Бауэр в этой связи сказал об "огромной угрозе" авиации. Самолет вел себя "как водитель, едущий в противоположном направлении на автобане".

Почему пилот так низко пролетел над Аттерзее, пока неизвестно, но Бауэр исходит из того, что инцидент будет иметь дипломатические последствия.

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