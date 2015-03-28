​Самолет международной коалиции сбит над столицей Йемена

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Шиитским мятежникам удалось сбить самолет, который участвовал в бомбардировках Йемена "аравийской коалицией" во главе с Саудовской Аравией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает спутниковый телеканал Al Mayadyn.

"В районе Бани-Хашиш на севере Саны (столицы страны) сбит военный самолет, - подчеркивается в сообщении телестанции. - Суданский пилот арестован".

Саудовские ВВС при поддержке авиации Бахрейна, Катара, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов начали в ночь со среды на четверг операцию под кодовым названием "Буря решимости" против мятежников из движения "Ансар Аллах", установивших контроль над значительной частью территории Йемена. К аравийской коалиции присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.