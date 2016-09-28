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    Самолет компании Asiana Airlines вернулся в Лос-Анджелес из-за задымления

    Авиалайнер направлялся в Сеул, на его борту находились 353 пассажира

    Баку. 28 Сентября. REPORT.AZ/ Самолет южнокорейской компании Asiana Airlines вернулся в аэропорт вылета в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) из-за задымления в багажном отсеке.

    Как передает Report, об этом заявили во вторник официальные представители воздушной гавани.

    Авиалайнер направлялся в Сеул, на его борту находились 353 пассажира. Когда поступил сигнал о наличии дыма в багажном отсеке, экипаж в целях предосторожности принял решение о возвращении в Лос-Анджелес.

    Самолет находился в воздухе в течение нескольких часов прежде чем совершил посадку в аэропорту вылета. По каким причинам произошло задымление, пока не уточняется. В результате инцидента никто не пострадал.

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