Самолет Jeju Air вернулся после взлета из-за проблем с шасси, схожих с выявленными при крушении в Муане

Рейс Jeju Air, вылетевший из Южной Кореи в понедельник, был вынужден вернуться в аэропорт из-за проблемы с шасси, аналогичной той, которая привела к смертельной катастрофе другого самолета этой модели накануне.

Рейс Jeju Air, вылетевший из Южной Кореи в понедельник, был вынужден вернуться в аэропорт из-за проблемы с шасси, аналогичной той, которая привела к смертельной катастрофе другого самолета этой модели накануне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Yonhap.

Рейс 7C101 авиакомпании Jeju Air, вылетевший из международного аэропорта Кимпхо в Чеджу в 6:37 утра, столкнулся с неисправностью шасси вскоре после взлета.

По словам авиакомпании, 161 пассажир был проинформирован о механической проблеме, связанной с шасси, после чего самолет вернулся в Кимпхо и успешно приземлился в 7:25 утра.

Пассажиров пересадили на другой самолет той же модели Boeing B737-800, который вылетел в Чеджу в 8:30 утра. Однако 21 человек отказался от полета из-за опасений за свою безопасность.