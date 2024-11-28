Самолет из Бангкока готовится к экстренной посадке в Екатеринбурге

Пассажирский самолет компании "Аэрофлот" рейсом из Таиланда готовится к экстренной посадке в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге из-за подозрительного предмета, внешне напоминающего взрывное устройство.

Пассажирский самолет компании "Аэрофлот" рейсом из Таиланда готовится к экстренной посадке в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге из-за подозрительного предмета, внешне напоминающего взрывное устройство.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил представитель экстренных служб.

"В аэропорту "Кольцово" готовятся к экстренной посадке пассажирского самолета сообщением Бангкок - Екатеринбург из-за подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство", - сообщил источник.

По его словам, посадка воздушного судна в аэропорту "Кольцово" планировалась около 17:00 мск (18:00 по Баку).