Самолет и вертолет столкнулись в Германии, погибли четыре человека

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Легкомоторный самолет и вертолет столкнулись в небе близ немецкого города Филипсбург в земле Баден-Вюртемберг, погибли четыре человека, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

В результате инцидента оба транспортных средства загорелись. На место происшествия прибыли кареты скорой помощи, пожарные и полицейские.

О причине трагедии, а также о том, сколько человек находилось на борту самолета и вертолета в момент столкновения, пока не сообщается.