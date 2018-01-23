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    Самолет и вертолет столкнулись в Германии, погибли четыре человека

    Легкомоторный самолет и вертолет столкнулись в небе близ немецкого города Филипсбург в земле Баден-Вюртемберг

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Легкомоторный самолет и вертолет столкнулись в небе близ немецкого города Филипсбург в земле Баден-Вюртемберг, погибли четыре человека, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    В результате инцидента оба транспортных средства загорелись. На место происшествия прибыли кареты скорой помощи, пожарные и полицейские.

    О причине трагедии, а также о том, сколько человек находилось на борту самолета и вертолета в момент столкновения, пока не сообщается.

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