Самолет главы МИД Турции приземлился во Франции после отказа Нидерландов его принять

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Самолет главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу приземлился в аэропорту французского города Мец после отказа Нидерландов пустить его на территорию королевства.

Как передает Report, об этом сообщило в субботу вечером агентство AFP.

Во Франции Чавушоглу выступит на митинге "по приглашению местной турецкой ассоциации".

"Встреча пройдет во дворце конгрессов города Мец. Зал был арендован местной турецкой ассоциацией, а за безопасность будет отвечать префектура Мозеля", - сообщили представители французских властей.

Ранее Чавушоглу оказался в центре политического скандала, который разразился между Нидерландами и Турцией. Голландские власти отказались выдавать разрешение на посадку самолета главы МИД Турции.