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    Самолет главы МИД Турции приземлился во Франции после отказа Нидерландов его принять

    Во Франции Чавушоглу выступит на митинге по приглашению местной турецкой ассоциации

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Самолет главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу приземлился в аэропорту французского города Мец после отказа Нидерландов пустить его на территорию королевства.

    Как передает Report, об этом сообщило в субботу вечером агентство AFP.

    Во Франции Чавушоглу выступит на митинге "по приглашению местной турецкой ассоциации".

    "Встреча пройдет во дворце конгрессов города Мец. Зал был арендован местной турецкой ассоциацией, а за безопасность будет отвечать префектура Мозеля", - сообщили представители французских властей.

    Ранее Чавушоглу оказался в центре политического скандала, который разразился между Нидерландами и Турцией. Голландские власти отказались выдавать разрешение на посадку самолета главы МИД Турции.

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