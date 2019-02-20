Самолет F-2 сил самообороны Японии пропал с радаров

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Многоцелевой боевой самолет F-2 Сил самообороны Японии пропал в среду с радаров над Японским морем в районе западной префектуры Ямагути.

Как передает Report, по данным NHK, на борту находились два человека.

Истребитель-бомбардировщик вылетел с базы Цуики (префектура Фукуока) для выполнения тренировочного полета.

Спасатели смогли обнаружить двух летчиков, находившихся на борту многоцелевого боевого самолета F-2 Сил самообороны Японии, который в среду пропал с радаров у побережья западной префектуры Ямагути.