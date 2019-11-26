Самолет Ереван-Москва совершил вынужденную посадку

Самолет авиакомпании "Армения", выполнявший во вторник рейс Ереван-Москва, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону.

Как передает "Report" со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении, размещенном на странице комитета гражданской авиации Армении.

По сообщению, самолет авиакомпании Air Armenia, выполнявший рейс из Еревана во Внуково, совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Ростове по техническим причинам.

В 19.26 по бакинскому времени запасной борт авиакомпании вылетел с пассажирами из Ростова-на-Дону к месту назначения.