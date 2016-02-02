Самолет экстренно сел в столице Сомали после взрыва на борту

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Пассажирский самолет авиакомпании Daallo Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Могадишо, столицы Сомали, из-за прогремевшего на борту взрыва.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местное издание Horseed Media.

Вылетевший в Джибути самолет был вынужден вернуться в Могадишо спустя несколько минут после взлета. Причины взрыва выясняются.

Сообщается, что в результате происшествия трое пассажиров получили ранения.