Самолет EasyJet вернулся в аэропорт вылета после попытки пассажира проникнуть в кабину пилота

23 августа 2025 г. 16:49
Пассажир попытался прорваться в кабину пилотов рейса Easyjet из Франции в Португалию, что вынудило самолет вернуться в аэропорт Лиона.

Как передает Report со ссылкой на Arab News, об этом сообщили французская полиция и компания Easyjet.

Мужчина был усмирен другими пассажирами и удерживался до повторной посадки самолета.

Полиция сообщила, что мужчина, 26-летний гражданин Португалии, прошел медицинское обследование, которое показало, что он страдал от воздушной болезни. Он был госпитализирован во французскую больницу.

Версия на азербайджанском языке Fransada sərnişinin pilot kabinəsinə girmək cəhdindən sonra təyyarə aeroporta geri dönüb
Версия на английском языке Easyjet flight does U-turn after passenger tries to enter cockpit

