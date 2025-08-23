Самолет EasyJet вернулся в аэропорт вылета после попытки пассажира проникнуть в кабину пилота

Пассажир попытался прорваться в кабину пилотов рейса Easyjet из Франции в Португалию, что вынудило самолет вернуться в аэропорт Лиона.
Как передает Report со ссылкой на Arab News, об этом сообщили французская полиция и компания Easyjet.
Мужчина был усмирен другими пассажирами и удерживался до повторной посадки самолета.
Полиция сообщила, что мужчина, 26-летний гражданин Португалии, прошел медицинское обследование, которое показало, что он страдал от воздушной болезни. Он был госпитализирован во французскую больницу.