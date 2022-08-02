Самолет делегации Конгресса США во главе с Пелоси совершил посадку в Куала-Лумпуре

Самолет делегации Конгресса США, возглавляемой спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, во вторник приземлился в аэропорту Куала-Лумпура.

Самолет делегации Конгресса США, возглавляемой спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, во вторник приземлился в аэропорту Куала-Лумпура.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

По его сведениям, самолет вылетел из Сингапура, где Пелоси накануне встретилась с заместителем премьер-министра, министром финансов страны Лоуренсом Воном.

Делегация во главе с Пелоси 31 июля вылетела в Азию, чтобы посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Поездка на Тайвань не упоминается в сообщении, опубликованном на официальном сайте Пелоси. Однако, по сведениям некоторых СМИ, она планирует посетить остров. Тайваньская газета Liberty Times сообщила, что прибытие Пелоси на Тайвань ожидается 2 августа в 22:20 по местному временив (18:20, бакинское время).