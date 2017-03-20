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    Самолет "Белавиа" столкнулся со стаей птиц после вылета из Минска

    После чего командир экипажа принял решение о возвращении в аэропорт

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Самолет авиакомпании «Белавиа», следовавший по маршруту Минск — Санкт-Петербург, вынужден был вернуться в аэропорт Минска сразу после взлета из-за столкновения со стаей птиц.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба авиаперевозчика.

    Boeing-737-500 на высоте около 150 метров столкнулся со стаей птиц. После чего командир экипажа принял решение о возвращении в аэропорт.

    По информации авиакомпании, самолет выработал топливо и благополучно приземлился. В результате инцидента никто не пострадал.

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