Самолет "Белавиа" столкнулся со стаей птиц после вылета из Минска

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Самолет авиакомпании «Белавиа», следовавший по маршруту Минск — Санкт-Петербург, вынужден был вернуться в аэропорт Минска сразу после взлета из-за столкновения со стаей птиц.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба авиаперевозчика.

Boeing-737-500 на высоте около 150 метров столкнулся со стаей птиц. После чего командир экипажа принял решение о возвращении в аэропорт.

По информации авиакомпании, самолет выработал топливо и благополучно приземлился. В результате инцидента никто не пострадал.