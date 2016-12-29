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    Самолет авиакомпании AirBaltic совершил аварийную посадку в аэропорту Риги

    Самолет успешно приземлился

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Самолет авиакомпании AirBaltic, следующий из Копенгагена в Ригу, вечером 28 декабря совершил экстренную посадку в рижском аэропорту.

    Как передает Report, об этом сообщает DELFI. На его борту находились 64 пассажира и четыре члена экипажа.

    По словам представителя аэропорта Лауры Карните, самолет успешно приземлился. Подробности она не рассказала.

    Член правления аэропорта Талис Линкайтс сообщил в Twitter, что у самолета возникла проблема с шасси.

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