Самолет авиакомпании AirBaltic совершил аварийную посадку в аэропорту Риги

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Самолет авиакомпании AirBaltic, следующий из Копенгагена в Ригу, вечером 28 декабря совершил экстренную посадку в рижском аэропорту.

Как передает Report, об этом сообщает DELFI. На его борту находились 64 пассажира и четыре члена экипажа.

По словам представителя аэропорта Лауры Карните, самолет успешно приземлился. Подробности она не рассказала.

Член правления аэропорта Талис Линкайтс сообщил в Twitter, что у самолета возникла проблема с шасси.