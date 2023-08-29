Самолет Air Seychelles сел в Джидде по пути в Израиль

Самолет авиакомпании Air Seychelles совершил незапланированную посадку в Саудовской Аравии по пути с Сейшельских островов в Израиль, запасной борт направлен перевозчиком для доставки пассажиров в Тель-Авив во вторник утром.

Самолет авиакомпании Air Seychelles совершил незапланированную посадку в Саудовской Аравии по пути с Сейшельских островов в Израиль, запасной борт направлен перевозчиком для доставки пассажиров в Тель-Авив во вторник утром.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Times of Israel.

Air Seychelles сообщила, что рейс HM022, на борту которого находятся 128 израильтян, в понедельник вечером приземлился в Джидде в Саудовской Аравии из-за технической неисправности. Аэропорт Джидды в Саудовской Аравии является запасной посадочной площадкой для авиамаршрутов в Израиль, проходящих через воздушное пространство страны, и заранее одобрен на случай внеплановых или экстренных посадок, отмечает газета. "Все пассажиры в безопасности", - цитирует издание заявление авиакомпании.