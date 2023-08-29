О нас

Самолет Air Seychelles сел в Джидде по пути в Израиль

Самолет Air Seychelles сел в Джидде по пути в Израиль Самолет авиакомпании Air Seychelles совершил незапланированную посадку в Саудовской Аравии по пути с Сейшельских островов в Израиль, запасной борт направлен перевозчиком для доставки пассажиров в Тель-Авив во вторник утром.
Другие страны
29 августа 2023 г. 09:05
Самолет Air Seychelles сел в Джидде по пути в Израиль

Самолет авиакомпании Air Seychelles совершил незапланированную посадку в Саудовской Аравии по пути с Сейшельских островов в Израиль, запасной борт направлен перевозчиком для доставки пассажиров в Тель-Авив во вторник утром.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Times of Israel.

Air Seychelles сообщила, что рейс HM022, на борту которого находятся 128 израильтян, в понедельник вечером приземлился в Джидде в Саудовской Аравии из-за технической неисправности. Аэропорт Джидды в Саудовской Аравии является запасной посадочной площадкой для авиамаршрутов в Израиль, проходящих через воздушное пространство страны, и заранее одобрен на случай внеплановых или экстренных посадок, отмечает газета. "Все пассажиры в безопасности", - цитирует издание заявление авиакомпании.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Азербайджан возобновил поставки аккумуляторов в две страны
Азербайджан возобновил поставки аккумуляторов в две страны
22 августа 2023 г. 12:35
Лига чемпионов УЕФА: Галатасарай одержал победу в Норвегии
Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" одержал победу в Норвегии
24 августа 2023 г. 01:35
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
24 августа 2023 г. 15:31
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
26 августа 2023 г. 10:41
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
26 августа 2023 г. 15:39
В рамках мероприятий День города Лачын показан спектакль Безумец Домрул
ФотоВ рамках мероприятий "День города Лачын" показан спектакль "Безумец Домрул"
27 августа 2023 г. 01:27
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
28 августа 2023 г. 22:04
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
22 августа 2023 г. 20:54
На автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
ФотоНа автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
24 августа 2023 г. 19:53
В части Хырдалана будет ограничена подача воды
В части Хырдалана будет ограничена подача воды
25 августа 2023 г. 09:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi