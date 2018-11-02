Самолет Air France вернулся в Париж из-за отсутствия разрешения на вход в воздушное пространство России

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Самолет французской авиакомпании Air France, следовавший из Парижа во Вьетнам (Хошимин), был вынужден вернуться в пункт вылета из-за отсутствия разрешения на вход в воздушное пространство России, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Инцидент произошел сегодня днем. По словам пассажирки, спустя несколько часов после взлета "капитан объявил, что разрешение на полет над частью российской территории отсутствует и что мы возвращаемся в Париж".

Капитан самолета признался, что ранее не сталкивался с подобными ситуациями.

В авиакомпании подтвердили, что самолет действительно был вынужден вернуться в Париж, однако затруднились ответить, по какой причине у лайнера отсутствовало разрешение на вход в воздушное пространство России. Вместе с тем, в Air France предполагают, что виной всему стала "компьютерная ошибка".