Самолет Air Canada загорелся при посадке из-за неисправности шасси, аэропорт закрыт

Самолет авиакомпании Air Canada, следовавший из канадского города Сент-Джонс, загорелся при посадке в международном аэропорту Галифакс-Стэнфилд.

Самолет авиакомпании Air Canada, следовавший из канадского города Сент-Джонс, загорелся при посадке в международном аэропорту Галифакс-Стэнфилд.

Как сообщает Report со ссылкой на западные СМИ, причиной стало некорректное раскрытие шасси, из-за чего одна сторона лайнера накренилась и задела взлетно-посадочную полосу.

Перепуганные пассажиры стали свидетелями, как часть самолета вспыхнула, скользя по полосе под углом 20 градусов.

Информации о жертвах не поступало. Все находившиеся на борту люди были оперативно эвакуированы и доставлены в ангар для медицинского осмотра.

В результате происшествия аэропорт Галифакса был временно закрыт в качестве меры предосторожности.

