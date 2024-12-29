Самолет Air Canada загорелся при посадке из-за неисправности шасси, аэропорт закрыт

Самолет авиакомпании Air Canada, следовавший из канадского города Сент-Джонс, загорелся при посадке в международном аэропорту Галифакс-Стэнфилд.
Как сообщает Report со ссылкой на западные СМИ, причиной стало некорректное раскрытие шасси, из-за чего одна сторона лайнера накренилась и задела взлетно-посадочную полосу.
Перепуганные пассажиры стали свидетелями, как часть самолета вспыхнула, скользя по полосе под углом 20 градусов.
Информации о жертвах не поступало. Все находившиеся на борту люди были оперативно эвакуированы и доставлены в ангар для медицинского осмотра.
В результате происшествия аэропорт Галифакса был временно закрыт в качестве меры предосторожности.