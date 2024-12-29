О нас

Самолет Air Canada загорелся при посадке из-за неисправности шасси, аэропорт закрыт

Самолет Air Canada загорелся при посадке из-за неисправности шасси, аэропорт закрыт Самолет авиакомпании Air Canada, следовавший из канадского города Сент-Джонс, загорелся при посадке в международном аэропорту Галифакс-Стэнфилд.
Другие страны
29 декабря 2024 г. 10:34
Самолет Air Canada загорелся при посадке из-за неисправности шасси, аэропорт закрыт

Самолет авиакомпании Air Canada, следовавший из канадского города Сент-Джонс, загорелся при посадке в международном аэропорту Галифакс-Стэнфилд.

Как сообщает Report со ссылкой на западные СМИ, причиной стало некорректное раскрытие шасси, из-за чего одна сторона лайнера накренилась и задела взлетно-посадочную полосу.

Перепуганные пассажиры стали свидетелями, как часть самолета вспыхнула, скользя по полосе под углом 20 градусов.

Информации о жертвах не поступало. Все находившиеся на борту люди были оперативно эвакуированы и доставлены в ангар для медицинского осмотра.

В результате происшествия аэропорт Галифакса был временно закрыт в качестве меры предосторожности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Air Canada”ya məxsus təyyarə şassinin nasazlığı səbəbindən alışıb
Версия на английском языке Air Canada flight skids off runway and catches fire; airport closed

Самое читаемое

Глава Росавиации: В воздушном пространстве Грозного в часы авиакатастрофы вводился план Ковер
Глава Росавиации: В воздушном пространстве Грозного в часы авиакатастрофы вводился план "Ковер"
27 декабря 2024 г. 15:20
Самолет, направлявшийся из Батуми в Москву, остановился прямо перед взлетом
Самолет, направлявшийся из Батуми в Москву, остановился прямо перед взлетом
26 декабря 2024 г. 17:26
В Актау прибыли представители предприятия по производству самолетов Embraer
В Актау прибыли представители предприятия по производству самолетов Embraer
27 декабря 2024 г. 14:11
Летевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
ВидеоЛетевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
25 декабря 2024 г. 11:11
️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау
️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау
26 декабря 2024 г. 18:53
Минтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
ВидеоМинтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
25 декабря 2024 г. 12:01
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
25 декабря 2024 г. 13:39
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, Калуга
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, Калуга
26 декабря 2024 г. 17:15
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Погибший в авиакатастрофе близ Актау Анар Бабаев работал в Грозном
Погибший в авиакатастрофе близ Актау Анар Бабаев работал в Грозном
26 декабря 2024 г. 15:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi