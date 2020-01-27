Самолет, потерпевший крушение в Афганистане, принадлежал армии - ОБНОВЛЕНО

Самолет, потерпевший крушение в Афганистане, принадлежал афганской армии.
Как передает, об этом сообщил РИА "Новости" источник.
"Самолет Афганской национальной армии разбился в округе Дех Як в (провинции - ред.) Газни в полдень. Нет информации о жертвах", - сообщил источник.
Официальные лица в аэропорту Герата сообщили, что самолет принадлежал Ariana Afghan Airlines, и что на его борту находились 110 человек, он следовал из Герата в столицу Индии Дели.
В свою очередь исполнительный директор авиакомпании Мирвайс Мирзаквал опроверг информацию, что разбился самолет Ariana Afghan Airlines.
14:10
Самолет афганских авиалиний (Ariana Afghan Airlines) потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана, передает Report со ссылкой на российские СМИ.
Как указал представитель губернатора провинции, самолет разбился в уезде Дих-Як.
Самолет является пассажирским. По предварительным данным, на борту самолета были 83 человека.
Отмечается, что самолет упал в зоне, контролируемой талибами. На место крушения отправлены сотрудники местного спецназа.
Других подробностей инцидента не приводится.