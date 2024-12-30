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Самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился в Ташкенте

Самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился в Ташкенте Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Ферганы в Москву, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Ташкента.
Другие страны
30 декабря 2024 г. 10:09
Самолет Аэрофлота экстренно приземлился в Ташкенте

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Ферганы в Москву, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Ташкента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

"Самолет, следовавший рейсом SU1971 российской авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Фергана - Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Экипаж принял решение идти на запасной аэродром", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что после приземления борта пассажирку 1954 г. р. госпитализировали с подозрением на инсульт в одно из медучреждений Ташкента, а самолет российского авиаперевозчика вылетел в Москву.

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