Самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился в Ташкенте

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Ферганы в Москву, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Ташкента.

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Ферганы в Москву, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Ташкента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

"Самолет, следовавший рейсом SU1971 российской авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Фергана - Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Экипаж принял решение идти на запасной аэродром", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что после приземления борта пассажирку 1954 г. р. госпитализировали с подозрением на инсульт в одно из медучреждений Ташкента, а самолет российского авиаперевозчика вылетел в Москву.