Самой дорогой в мире картиной стало таитянское полотно Гогена

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Картина импрессиониста Поля Гогена, изображающая двух таитянских девушек, продана приблизительно за 300 миллионов долларов, таким образом, предположительно, став самым дорогим произведением живописи в мире, сообщают инсайдеры рынков искусства в Европе и США. Полотно "Nafea Faa Ipoipo (Когда свадьба?)", датированное 1892 годом, находилось в частном собрании швейцарского коллекционера Рудольфа Штехелина (Rudolf Staechelin). Как сообщает Report, об этом пишет РИА Новости Украина.

Сам владелец картины подтвердил факт ее продажи, но отказался раскрыть сумму сделки. Два арт-дилера, знакомые с ситуацией, сообщили, что картина Гогена была продана структуре Qatar Museums, занимающейся приобретением произведений искусства для музеев эмирата.

Специализированный новостной бюллетень Baer Faxt передал, что ее стоимость составила около 300 миллионов долларов, что подтверждают и другие источники. В настоящее время картина находится в экспозиции музея Kunstmuseum в Базеле, откуда она отправится на выставку в Мадрид, а затем в Вашингтон. Новые владельцы шедевра получат его только в январе 2016 года, отметил бывший хозяин.