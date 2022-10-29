Самое мощное в этом году землетрясение произошло в Южной Корее

Сильное землетрясение произошло в субботу в провинции Чхунчхон-Пукто в центральной части Южной Кореи.

Сильное землетрясение произошло в субботу в провинции Чхунчхон-Пукто в центральной части Южной Кореи.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство "Ренхап".

По данным Корейского метеорологического агентства, эпицентр землетрясения магнитудой 4,1 был северо-восточнее города Квесан, гипоцентр - на глубине 12 км. Перед основным толчком, который длился примерно две секунды, были зафиксированы еще три более слабых толчка.

Агентство отмечает, что это самое сильное землетрясение в Южной Корее в этом году и 38-е в списке самых мощных с момента начала наблюдений в стране.

В Управлении по чрезвычайным ситуациям Южной Кореи сообщили, что пока не располагают какой-либо информацией об ущербе.