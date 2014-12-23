Саммиты Таможенного союза и ОДКБ пройдут в Москве

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин примет в Москве участие в заседании Евразийского экономического совета и Совета коллективной безопасности ОДКБ. В рамках саммитов планируется подписать ряд документов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", в мероприятии примут участие президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

Высший евразийский экономический совет — высший наднациональный орган Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии, которые 1 января 2015 года вместе с Армении создают Евразийский экономический союз. К группировке также рассчитывает присоединиться Киргизия. Совет коллективной безопасности — руководящий орган ОДКБ (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан).

Как рассказал журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков, главы стран ОДКБ по итогам саммита примут совместное заявление, где выразят озабоченность нарастанием опасности терроризма и распространением экстремизма в Центральной Азии, в том числе с учетом афганского фактора.

По словам Ушакова, сначала пройдет заседание совета в узком формате, где участвуют главы государств. После этого состоится заседание совета в расширенном составе. По итогам саммита планируется подписать 22 документа, среди них одно заявление, 19 решений совета и два протокола. Ушаков сказал, что среди планируемых решений есть документы по антинаркотической стратегии, план мероприятий по развитию системы коллективного реагирования на чрезвычайные ситуации, протокол о взаимодействии по противодействию преступной деятельности в информационной сфере.

В заявлении глав государств ОДКБ, по словам помощника российского лидера, будет выражена озабоченность нарастанием опасности терроризма и распространением экстремизма в Центральной Азии, в том числе с учетом афганского фактора, подчеркнута необходимость восстановления мира на Украине и мирного урегулирования нагорно-карабахской проблемы. Также, рассказал Ушаков, значительное внимание на саммите будет уделено борьбе с наркотрафиком, прежде всего афганского происхождения, и киберпреступлениями, а также выполнению решений предыдущего саммита о содействии Таджикистану по укреплению таджико-афганской границы.

Во вторник председательство в уставных органах ОДКБ перейдет от России к Таджикистану. Президент Таджикистана во вторник будет вести заседание совета.

После заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится саммит Таможенного союза, в ходе которого будет принят ряд документов о сотрудничестве. Ушаков рассказал, что речь идет о документах, которые предполагают наращивание сотрудничества в медицине и сельском хозяйстве. Также будет принят бюджет Евразийского экономического союза на 2015 год, и будут рассмотрены и согласованы некоторые элементы регламентов работы.

Не исключено, что в рамках саммита будет обсуждаться ситуация на валютном рынке.