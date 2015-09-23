Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Сеуле состоялось празднование первой годовщины Саммита мира: Всемирного Альянса Религий.

Как сообщили Report из благотворительной организации HWPL, всего в мероприятии приняло участие около 300 человек.

В ходе мероприятия был представлен проект Международной конвенции о прекращении войн и мире во всем мире.

Также был учрежден Комитет мира HWPL по международному праву, состоящий из 12 специалистов по международному праву, и обсуждены вопросы, касающиеся поддержания международного мира.