Саммит G20: рабочие сессии и торжественный ужин - ФОТОРЕПОРТАЖ

В Осаке продолжает работу саммит "Большой двадцатки" (G20). Программа первого дня саммита была достаточно насыщенной - помимо главных сессий саммита, в ходе которых лидеры обсудили вопросы развития цифровой экономики, а также наиболее актуальные вопросы мировой повестки, для них с супругами также была организована обширная культурная программа.

Report представляет читателям фоторепортаж о том, как прошел первый день саммита G20.

Днем супруги лидеров G20 приехали в находящийся поблизости от Осаки город Киото, который исторически долгое время был столицей Японии, где покатались на рикшах, покормили плавающих в пруду карпов в храме Тофукудзи и приняли участие в чайной церемонии.

Вечером после завершения работы сессий саммита лидеры G20 вместе со своими супругами прибыли на торжественный ужин, который состоялся в гостевом доме на территории Осакского замка, построенном в XVI веке.