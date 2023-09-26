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Саммит Южной Кореи, Китая и Японии состоится в ближайшее время

Саммит Южной Кореи, Китая и Японии состоится в ближайшее время Трехсторонний саммит Республики Корея, Китая и Японии состоится в "ближайшее удобное для сторон время".
Другие страны
26 сентября 2023 г. 11:01
Саммит Южной Кореи, Китая и Японии состоится в ближайшее время

Трехсторонний саммит Республики Корея, Китая и Японии состоится в "ближайшее удобное для сторон время".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

Во вторник в Сеуле состоялись переговоры помощника министра иностранных дел Республики Корея Чон Бён Вона, главы департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси и помощника министра иностранных дел Китая Нун Жуна.

Ранее агентство со ссылкой на сотрудника Министерства иностранных дел Республики Корея сообщало, что на переговорах могут обсудить не только трехстороннее сотрудничество, но и возможность проведения саммита до конца этого года.

Трехсторонний саммит КНР, Республики Корея и Японии впервые состоялся в 2008 году, было организовано восемь таких встреч, последняя - в 2019 году. Работу формата приостанавливали из-за разногласий между Сеулом и Токио вокруг компенсаций жертвам принудительного труда, а также из-за пандемии коронавируса. После прихода к власти нового президента Юн Сок Ёля в Республике Корея в 2022 году в двусторонних связях с Японией наметилось потепление.

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Версия на английском языке S. Korea, China, Japan hold high-level talks to discuss trilateral summit

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