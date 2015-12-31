Саммит США - АСЕАН состоится в феврале в Калифорнии

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Саммит США - АСЕАН состоится 15-16 февраля на ранчо "Мираж" в Саннилэндс (штат Калифорния). Об этом сообщил в среду пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, говоря о предстоящей встрече президента Барака Обамы с лидерами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, информирует, Report со ссылкой на ТАСС.

По его словам, такое совещание впервые пройдет на американской территории и должно подтвердить намерение администрации США совершить в своей политике "разворот в сторону Азии и Тихого океана". Оно будет способствовать развитию стратегического партнерства между США и членами АСЕАН в интересах "стабильности, процветания и мира в Юго-Восточной Азии", отметил пресс-секретарь Белого дома.

Он напомнил, что решение провести такую встречу было принято в ноябре в Малайзии во время 27-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В нее входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Их партнерами по диалогу являются Россия, Австралия, Китай, Республика Корея, США, Япония и ряд других стран.