​Саммит по ядерной безопасности открывается сегодня в Вашингтоне

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ IV саммит по ядерной безопасности открывается в четверг в Вашингтоне.

Как передает Report, в нем примут участие около 50 делегаций из разных стран мира. Большинство из них возглавляют президенты или премьер-министры.

31 марта главы делегаций, прибывших для участия на саммите в Вашингтон, примут участие в рабочем ужине, организованном президентом США Бараком Обамой в Белом Доме.

Пленарная сессия саммита откроется 1 апреля. На ней участники обсудят национальные действия для укрепления ядерной безопасности, далее в ходе рабочего обеда будут обсуждены международные действия в этой связи.

Саммит завершится пресс-брифингом с участием президента США Барака Обамы.

30 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Соединенные Штаты Америки для участия на саммите по ядерной безопасности.

Ранее саммит по ядерной безопасности прошел в Вашингтоне (в 2010 году), в Сеуле (2012) и в Гааге (2014).