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    ​Саммит по ядерной безопасности открывается сегодня в Вашингтоне

    Главы делегаций примут участие в рабочем ужине, организованном президентом США Бараком Обамой в Белом Доме

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ IV саммит по ядерной безопасности открывается в четверг в Вашингтоне.

    Как передает Report, в нем примут участие около 50 делегаций из разных стран мира. Большинство из них возглавляют президенты или премьер-министры.

    31 марта главы делегаций, прибывших для участия на саммите в Вашингтон, примут участие в рабочем ужине, организованном президентом США Бараком Обамой в Белом Доме.

    Пленарная сессия саммита откроется 1 апреля. На ней участники обсудят национальные действия для укрепления ядерной безопасности, далее в ходе рабочего обеда будут обсуждены международные действия в этой связи.

    Саммит завершится пресс-брифингом с участием президента США Барака Обамы. 

    30 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Соединенные Штаты Америки для участия на саммите по ядерной безопасности. 

    Ранее саммит по ядерной безопасности прошел  в Вашингтоне (в 2010 году), в Сеуле (2012) и в Гааге (2014). 

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